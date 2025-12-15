Главная » Новости



14:00, 15 декабря 2025 года Орловский нейрохирург Юрий Серегин выполнил сложную операцию на позвоночнике У 59-летней женщины обнаружили опухоль в зоне 6-7 шейных позвонков.



Фото: архив

В Орловской областной клинической больнице успешно провели сложную операцию на позвоночнике. У 59-летней женщины обнаружили опухоль в зоне 6-7 шейных позвонков.



Как рассказали в медучреждении, проблема заключалась в том, что новообразование находилось всего в нескольких миллиметрах от жизненно важных центров ("пучка нервов"), повреждение которых могло привести к необратимым нарушениям и даже смерти.



Нейрохирург Юрий Серегин выполнил операцию с использованием микроскопа. Он аккуратно удалил опухоль, не повредив нервные корешки. Женщину уже выписали, она чувствует себя хорошо.





Сергей Мерцалов





