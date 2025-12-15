Главная » Новости



13:00, 15 декабря 2025 года Орловчанки завоевали медали на Чемпионате ЦФО по самбо В турнире приняли участие более 300 спортсменов.



Фото: федерация самбо Орловской области

Орловские спортсменки завоевали медали на Чемпионате ЦФО по самбо в Брянске. В турнире участвовали более 300 самбистов, а наш регион представили восемь человек.



В итоге в активе орловцев две награды. Анастасия Чумаченко заняла третье место в весовой категории до 65 килограммов. Елизавета Петрушина стала лучшей в категории до 72 килограммов. Помимо медалей, девушки получили путевки на первенство России в 2026 году в Санкт-Петербурге.





Анастасия Дорохова





