9:45, 15 декабря 2025 года В пожаре под Орлом погибла пожилая женщина Трагедия произошла вчера днем в селе Казанское Ливенского района.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Днем 14 декабря в селе Казанское Ливенского района случился пожар, унесший жизнь пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Возгорание произошло около 16:00 в жилом доме. К моменту прибытия пожарных обрушилась кровля.



Спасатели сформировали звено ГДЗС и приступили к тушению. При разборе конструкций они обнаружили тело 67-летней женщины.



На месте работали девять сотрудников МЧС на трех спецмашинах. Причины пожара выясняются.







Сергей Мерцалов





