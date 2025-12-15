В пожаре под Орлом погибла пожилая женщина

|
|понедельник 15.12.2025 10:06:32
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
9:45, 15 декабря 2025 года
В пожаре под Орлом погибла пожилая женщинаТрагедия произошла вчера днем в селе Казанское Ливенского района.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Днем 14 декабря в селе Казанское Ливенского района случился пожар, унесший жизнь пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Возгорание произошло около 16:00 в жилом доме. К моменту прибытия пожарных обрушилась кровля.
Спасатели сформировали звено ГДЗС и приступили к тушению. При разборе конструкций они обнаружили тело 67-летней женщины.
На месте работали девять сотрудников МЧС на трех спецмашинах. Причины пожара выясняются.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.