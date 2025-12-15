понедельник 15.12.2025 16:30:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
15:00, 15 декабря 2025 года

В Орле собирают подарки для нуждающихся детей Дмитровского района

О начале рождественской акции объявил женский монастырь во имя святой блаженной Ксении Петербургской.

Фото: архив

В Орле стартовал сбор подарков для благотворительной акции "Свет Рождественской звезды". Ее цель — поздравить с праздником детей из малоимущих семей Дмитровского района.

Акция проводится с 2014 года. Ее организует монастырь во имя блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкино. В этом году планируют собрать 500 сладких подарков и 500 новых игрушек или детских книг. Организаторы подчеркивают: игрушки и книги должны быть новыми.

Пункт сбора находится по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, д. 16, офис "ОрелТур". Перед визитом рекомендуется связаться с куратором акции Евгением Гуровым по телефону +7 (915) 505-52-55, чтобы уточнить время приема.

"В монастыре будут признательны за любую оказанную помощь. Дар может быть и совсем небольшим: "даже сто граммов конфет принесут радость ребенку", — отметили в Орловской митрополии. Сбор подарков продлится до 27 декабря.


Сергей Мерцалов
