14:11, 14 декабря 2025 года Атака БПЛА на Орловщину обошлась без пострадавших и разрушений Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

За прошедшие сутки силами ПВО над Орловской областью были уничтожены шесть вражеских БПЛА. Пять из них сбили 13 декабря, еще один - 14 декабря.



Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.





Анастасия Мельникова





