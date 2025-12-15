Главная » Новости



7:00, 15 декабря 2025 года Орловцам рассказали, как можно решить спор с ломбардом без суда В этом поможет финансовый управляющий.



Фото: Ольга Супонева

Орловцам рассказали, как можно решить денежный спор с ломбардом без суда. Для этого нужно обратиться к финансовому управляющему. Сделать это можно, когда гражданин не согласен с суммой, которую ломбард удержал за дополнительные услуги, с размером платежей, с порядком внесения платежей по договорам потребительского займа или с расчетом процентов по займу. В этих случаях финансовый управляющий окажет помощь бесплатно.



- Финансовый уполномоченный по закону рассматривает жалобы до суда. Это называется обязательным досудебным порядком. Главное условие: требование не должно быть больше 500 тысяч рублей (за исключением споров по ОСАГО и споров с НПФ – без ограничения по сумме). Если финансовый уполномоченный примет решение в пользу гражданина, ломбард по закону обязан его исполнить, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.



Обратиться к финансовому управляющему можно через портал Госуслуг, через МФЦ Орловской области или через сайт. Решение по спору с ломбардом специалист принимает за 15 рабочих дней. В случаях назначения независимой экспертизы, срок могут продлить еще на 10 дней.







