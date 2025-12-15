понедельник 15.12.2025 10:06:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

7:00, 15 декабря 2025 года

Орловцам рассказали, как можно решить спор с ломбардом без суда

В этом поможет финансовый управляющий.

Фото: Ольга Супонева

Орловцам рассказали, как можно решить денежный спор с ломбардом без суда. Для этого нужно обратиться к финансовому управляющему. Сделать это можно, когда гражданин не согласен с суммой, которую ломбард удержал за дополнительные услуги, с размером платежей, с порядком внесения платежей по договорам потребительского займа или с расчетом процентов по займу. В этих случаях финансовый управляющий окажет помощь бесплатно.

- Финансовый уполномоченный по закону рассматривает жалобы до суда. Это называется обязательным досудебным порядком. Главное условие: требование не должно быть больше 500 тысяч рублей (за исключением споров по ОСАГО и споров с НПФ – без ограничения по сумме). Если финансовый уполномоченный примет решение в пользу гражданина, ломбард по закону обязан его исполнить, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Обратиться к финансовому управляющему можно через портал Госуслуг, через МФЦ Орловской области или через сайт. Решение по спору с ломбардом специалист принимает за 15 рабочих дней. В случаях назначения независимой экспертизы, срок могут продлить еще на 10 дней.
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.