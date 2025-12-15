понедельник 15.12.2025 16:30:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

12:30, 15 декабря 2025 года

Орловцам рассказали, как не попасться мошенникам при покупке новогодних подарков на маркетплейсах

Нужно проверять все детали.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцам рассказали, как не попасться мошенникам при покупке новогодних подарков на маркетплейсах. Их схемы становятся все изощреннее: фейковые трек-номера, нейросетевые отзывы, скрытые доплаты при оформлении заказа. Чтобы не попасться на уловки мошенников нужно проверять детали и не спешить нажимать кнопку "купить". Что стоит проверить перед покупкой, рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Необходимо прочитать и проанализировать отзывы. Если они написаны с новых аккаунтов с однотипными фотографиями и идеальными ракурсами – это является признаком накрутки. Проверяйте изображения через поиск по картинке.

Читайте описание товара до конца, там может быть указана реальная комплектация или статус "реплики", а также сверяйте название и URL магазина. Одна лишняя буква – и вы в поддельном магазине.

Пообщайтесь с продавцом до оплаты. Если от него отсутствует реакция или он отвечает уклончиво, то это повод отказаться от покупки. Также не стоит соглашаться на доплаты, а при проблемах открывайте спор, к которому приложите фото, видео распаковки, скриншоты описания и чата. Чем больше аргументов вы приведете, тем выше шанс на полный возврат.


Анастасия Мельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.