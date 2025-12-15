Главная » Новости



12:30, 15 декабря 2025 года Орловцам рассказали, как не попасться мошенникам при покупке новогодних подарков на маркетплейсах Нужно проверять все детали.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцам рассказали, как не попасться мошенникам при покупке новогодних подарков на маркетплейсах. Их схемы становятся все изощреннее: фейковые трек-номера, нейросетевые отзывы, скрытые доплаты при оформлении заказа. Чтобы не попасться на уловки мошенников нужно проверять детали и не спешить нажимать кнопку "купить". Что стоит проверить перед покупкой, рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.



Необходимо прочитать и проанализировать отзывы. Если они написаны с новых аккаунтов с однотипными фотографиями и идеальными ракурсами – это является признаком накрутки. Проверяйте изображения через поиск по картинке.



Читайте описание товара до конца, там может быть указана реальная комплектация или статус "реплики", а также сверяйте название и URL магазина. Одна лишняя буква – и вы в поддельном магазине.



Пообщайтесь с продавцом до оплаты. Если от него отсутствует реакция или он отвечает уклончиво, то это повод отказаться от покупки. Также не стоит соглашаться на доплаты, а при проблемах открывайте спор, к которому приложите фото, видео распаковки, скриншоты описания и чата. Чем больше аргументов вы приведете, тем выше шанс на полный возврат.





Анастасия Мельникова





