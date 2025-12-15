|
10:20, 15 декабря 2025 года
На Орловщину приедет Дед Мороз из Великого УстюгаПраздничное мероприятие со сказочными персонажами проведут 26 декабря.
Фото: архив "Вести-Орел"
На Орловщину приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Сказочный персонаж примет участие в праздничном мероприятии, которое пройдет в Сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина 26 декабря в 15:00.
Посетители смогут поводить хороводы и увидеть, как на новогодней елке загорятся праздничные огни. Для детей запланирована интерактивная игровая программа, сообщили в пресс-службе Вятского посада.
Принять участие в мероприятии могут все желающие.
(0+).
Анастасия Мельникова
