11:50, 15 декабря 2025 года Орловец Дмитрий Митин вошел в число лучших вожатых России Его педагогическая карьера началась в 2016 году.







Педагогическая карьера Дмитрия началась в 2016 году с работы вожатым детского лагеря. Сейчас он работает учителем физкультуры и советником директора по воспитанию лицея №18 города Орла. Преподавание он активно совмещает с занятиями с детьми по разным направлениям: в поисковой деятельности, спортивных соревнованиях и волонтерстве. Татьяна Тимохина расскажет подробности.





Татьяна Тимохина





