Главная » Новости



12:38, 14 декабря 2025 года Один беспилотник уничтожен в Орловской области Об этом заявили в Минобороны РФ.





В небе Орловской области уничтожен один украинский беспилотник в период с 8:00 до 12:00 14 декабря. Об этом заявили в Минобороны РФ.



Всего за этот период средствами ПВО над российскими регионами уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.





Анастасия Мельникова





