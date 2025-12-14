воскресенье 14.12.2025 21:27:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
16:00, 14 декабря 2025 года

Орловцы могут поддержать муниципалитеты региона на всероссийском конкурсе

От Орловщины участвую три муниципальных образования.

Фото: Ольга Супонева

Орловцы могут поддержать муниципалитеты нашего региона на всероссийском конкурсе "Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств". От Орловской области в конкурсе участвуют три муниципальных образования, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Город Ливны представлен работой "Въездной знак "Город Ливны". Поддержать можно по ссылке. Покровский район представлен въездной стелой "Покровский район". Проголосовать можно по ссылке. Также участвует Подмокринское сельское поселение — работа "Входная группа парка Шеншиных".

Участие муниципалитетов в конкурсе дает возможность показать всю красоту, историю и уникальность Орловщины на всероссийском уровне.


Анастасия Мельникова
