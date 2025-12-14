В Росгидрометцентре рассказали, какая погода будет в Орле на грядущей рабочей неделе

|
|воскресенье 14.12.2025 21:27:00
302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
17:00, 14 декабря 2025 года
В Росгидрометцентре рассказали, какая погода будет в Орле на грядущей рабочей неделеПреимущественно будет прохладно и пасмурно.
Фото: Анастасия Мельникова
Погода на грядущей рабочей неделе в Орле будет прохладной и пасмурной. По данным Росгидрометцентра, в понедельник ожидается снег, столбики термометров опустятся до -3 градусов в дневное время.
Далее рабочая неделя будет пасмурной, преимущественно без осадков. Температура будет держаться на отметке +1 градус. Порывы ветра будут достигать 4 м/с.
Анастасия Мельникова
