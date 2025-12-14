Главная » Новости



17:00, 14 декабря 2025 года В Росгидрометцентре рассказали, какая погода будет в Орле на грядущей рабочей неделе Преимущественно будет прохладно и пасмурно.



Фото: Анастасия Мельникова

Погода на грядущей рабочей неделе в Орле будет прохладной и пасмурной. По данным Росгидрометцентра, в понедельник ожидается снег, столбики термометров опустятся до -3 градусов в дневное время.



Далее рабочая неделя будет пасмурной, преимущественно без осадков. Температура будет держаться на отметке +1 градус. Порывы ветра будут достигать 4 м/с.





Анастасия Мельникова





