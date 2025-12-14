Главная » Новости



10:30, 14 декабря 2025 года В Орле спасли мужчину, тонувшего в реке Происшествие произошло ночью 14 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле 14 декабря в 00:21 поступило сообщение о том, что в реке Орлик тонет человек. Спасатели выдвинулись на место происшествия незамедлительно.



- В 00:45 спасатели-водолазы спасли мужчину из воды в 4,5 метрах от берега и передали врачам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Тонувший был госпитализирован в областную больницу.



В МЧС по Орловской области призывают быть осторожными и не выходить на тонкий лед.





Анастасия Мельникова






