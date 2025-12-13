Главная » Новости



17:07, 13 декабря 2025 года В ночь на 14 декабря орловцы могут увидеть один из самых мощных звездопадов в году Пик ожидается с 22:00 до 02:00.



Фото: тг-канал "Московский планетарий"

Жители Орловской области могут увидеть один из самых зрелищных звездопадов в 2025 году. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии. Метеорный поток Геминиды выйдет на пик с 22:00 13 декабря и продлится до 2:00 14 декабря. Вскоре после этого взойдет Луна, и условия для наблюдения станут хуже.

- Центр метеорного потока будет находиться на востоке, недалеко от планеты Юпитер, хорошо видимой сейчас на небе. Хорошими ориентирами также являются легко обнаруживаемые созвездия Большой Медведицы и Ориона, - уточнили в лаборатории. Увидеть падающие звезды можно будет при условии хорошей безоблачной погоды. По данным ученых, темп падения звезд составит от 10 до 100 метеоров в час.





Юлия Сабельникова





