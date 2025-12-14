Главная » Новости



12:00, 14 декабря 2025 года Две орловчанки открыли для себя мир бани и теперь приглашают других Каждая может попариться и хорошо провести время на девичнике.







"Мы парим, а вы парите?" - девиз банных девичников, которые уже третий год организуют две орловчанки, участницы программы "Мама-предприниматель" и "Мама-супергерой" Алина Гнедова и Лилия Чукина.



Они открыли для себя мир бани и теперь делятся им с другими. Попариться и провести время с удовольствием может каждая. Среди гостей - наш корреспондент Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





