Орловцы помогут Смоленску стать молодежной столицей России

13 декабря 2025
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
17:58, 13 декабря 2025 года
Орловцы помогут Смоленску стать молодежной столицей РоссииГолосование проходит до 19 декабря на портале "Госуслуги".
До 19 декабря на портале "Госуслуги" проходит открытое общественное голосование. Принять в нем участие может каждый.
Орловская область в этом году не участвует, а Центральный федеральный округ представляют только два города. Елец - в номинации "Город молодежи", а Смоленск - в номинации "Молодежная столица России".
Наши смоленские коллеги рассказали, почему для их города это так важно, и почему регионам-соседям стоит объединиться.
