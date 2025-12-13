Главная » Новости



17:58, 13 декабря 2025 года Орловцы помогут Смоленску стать молодежной столицей России Голосование проходит до 19 декабря на портале "Госуслуги".







До 19 декабря на портале "Госуслуги" проходит открытое общественное голосование. Принять в нем участие может каждый.



Орловская область в этом году не участвует, а Центральный федеральный округ представляют только два города. Елец - в номинации "Город молодежи", а Смоленск - в номинации "Молодежная столица России".



Наши смоленские коллеги рассказали, почему для их города это так важно, и почему регионам-соседям стоит объединиться.







