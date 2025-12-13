На улицы Орла вышли ночные патрули

|
15:45, 13 декабря 2025 года
На улицы Орла вышли ночные патрулиИх задача - вернуть детей домой и предотвратить возможные неприятности.
Почти 400 нарушений зафиксировали полицейские и дружинники в Орле за год. Их цель - не только штрафовать, но и возвращать детей домой, предотвращая возможные опасности.
Патрули передают детей родителям и объясняют, что комендантский час с 22:00 - это не наказание, а мера заботы. При первом нарушении ребенку делают предупреждение.
Как ночные патрули справляются со своей задачей? Подробности в материале Антона Сорокина.
Антон Сорокин
