15:45, 13 декабря 2025 года На улицы Орла вышли ночные патрули Их задача - вернуть детей домой и предотвратить возможные неприятности.







Почти 400 нарушений зафиксировали полицейские и дружинники в Орле за год. Их цель - не только штрафовать, но и возвращать детей домой, предотвращая возможные опасности.



Патрули передают детей родителям и объясняют, что комендантский час с 22:00 - это не наказание, а мера заботы. При первом нарушении ребенку делают предупреждение.



Как ночные патрули справляются со своей задачей? Подробности в материале Антона Сорокина.





Антон Сорокин





