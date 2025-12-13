Главная » Новости



14:35, 13 декабря 2025 года В Орле на пешеходном переходе сбили пожилого мужчину Авария случилась вечером 12 декабря.



Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области

Вечером 12 декабря на Кромском шоссе в Орле произошло ДТП. Под колесами автомобиля оказался 53-летний мужчина.



В темное время суток пожилой орловец переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по шоссе в сторону улицы Комсомольской ехала "Нива". Водитель не заметил пешехода и сбил его. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.



В результате аварии мужчина получил травмы. Его госпитализировали в областную больницу.





Сергей Мерцалов





