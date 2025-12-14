воскресенье 14.12.2025 21:26:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
18:00, 14 декабря 2025 года

Орловцам рассказали, как выбрать гирлянды и елочные игрушки

Рекомендации подготовили в Роспотребнадзоре.

Фото: архив

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор напоминает о важных правилах выбора гирлянд и украшений. Важно изучить информацию о товаре и производителе.
- По возможности протестируйте гирлянду, убедившись, что все режимы работают корректно. Проверьте соединения: надежность гнезд, целостность изоляции и прочность подключения к блоку управления и розетке. Если гирлянда замерзла, дайте ей отогреться перед использованием. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра, следите за ее свечением и миганием, - рекомендуют в ведомстве.
В случае обнаружения недостатков товара потребитель имеет право предъявить одно из требований, установленных статьей 18 Закона РФ "О защите прав потребителей".

Что касается елочных игрушек, их необходимо тщательно осмотреть на наличие дефектов, подтеков и пузырьков воздуха. Материал, из которого изготовлена игрушка, не должен иметь резкого запаха. Химический запах или следы блесток и краски после прикосновения указывают на низкое качество. Игрушка должна быть прочной, а крепления – надежными.

Лучше выбирать игрушки из пластика или других небьющихся материалов. Стеклянные изделия хрупкие и могут быть опасны.


Сергей Мерцалов
