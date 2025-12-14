Главная » Новости



11:25, 14 декабря 2025 года В январе под Орлом проведут учебные стрельбы Росгвардии Прогулки рядом с полигоном на Итальянской могут быть опасны.



Фото: архив

Администрация Орловского муниципального округа информирует о предстоящих учебных стрельбах Росгвардии на полигоне по адресу: улица Итальянская, 15.



Тренировки запланированы на январь 2026 года и будут проводиться в рабочие дни. Жителей просят избегать этого района во время стрельб.



Отметим, что подобные мероприятия здесь проходят регулярно.







Сергей Мерцалов





