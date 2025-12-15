Главная » Новости



8:00, 15 декабря 2025 года В Орле откроют новые казачьи кадетские классы Вопрос обсудили в городской администрации.



Фото: администрация города Орла

В Орле обсудили развитие казачества и патриотическое воспитание. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



На Орловщине уже создано 10 казачьих кадетских классов, первый из которых уже два года работает в школе №7 имени Сиротинина. Его руководитель Алексей Извеков рассказал, что у ребят есть атаман и командиры отделений. Они изучают историю и традиции казачества, проходят строевую, огневую и тактическую подготовку, знакомятся с казачьими песнями и танцами, участвуют в фестивалях.



На заседании определили основные направления на 2026 год. В их числе - расширение казачьего кадетского движения в школах Орла и усиление взаимодействия с Минобороны и правоохранительными органами региона.



Прозвучала идея о создании отдельного казачьего подразделения для охраны общественного порядка. Сейчас в этом участвуют 120 казаков, которые обеспечивают безопасность во время религиозных мероприятий.





