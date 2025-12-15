понедельник 15.12.2025 10:06:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
8:00, 15 декабря 2025 года

В Орле откроют новые казачьи кадетские классы

Вопрос обсудили в городской администрации.

Фото: администрация города Орла

В Орле обсудили развитие казачества и патриотическое воспитание. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

На Орловщине уже создано 10 казачьих кадетских классов, первый из которых уже два года работает в школе №7 имени Сиротинина. Его руководитель Алексей Извеков рассказал, что у ребят есть атаман и командиры отделений. Они изучают историю и традиции казачества, проходят строевую, огневую и тактическую подготовку, знакомятся с казачьими песнями и танцами, участвуют в фестивалях.

На заседании определили основные направления на 2026 год. В их числе - расширение казачьего кадетского движения в школах Орла и усиление взаимодействия с Минобороны и правоохранительными органами региона.

Прозвучала идея о создании отдельного казачьего подразделения для охраны общественного порядка. Сейчас в этом участвуют 120 казаков, которые обеспечивают безопасность во время религиозных мероприятий.


Сергей Мерцалов
