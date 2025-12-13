Главная » Новости



9:45, 13 декабря 2025 года Андрей Клычков сообщил о последствиях атаки БПЛА на Орловщину Регион атаковали семь вражеских дронов.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем телеграм-канале о новой атаке ВСУ. Вечером семь беспилотников были сбиты на территории региона.

- Пострадавших и повреждений нет. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, - отметил глава региона. Ранее об отражении атаки дронов сообщили в Минобороны РФ.



Читайте также: Над Орловщиной сбили семь украинских дронов





Сергей Мерцалов





