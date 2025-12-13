В Советском районе Орла запретили парковку и движение автомобилей
Это связано с проведением новогодних мероприятий.
Фото: архив
Сегодня в Советском районе Орла запретили парковку и проезд автомобилей. Как сообщили в орловской мэрии, это связано с проведением новогодних праздников.
До 21:00 запрещено парковаться, а с 17:00 до 21:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:
▫️ Максима Горького (на участках от Пионерской до площади Ленина, а также от площади Ленина до Брестской);
▫️ Ленина (на участке от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького);
▫️ на проезде от Пролетарской горы до улицы Салтыкова-Щедрина.