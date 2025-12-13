Главная » Новости



8:16, 13 декабря 2025 года В Советском районе Орла запретили парковку и движение автомобилей Это связано с проведением новогодних мероприятий.



Фото: архив

Сегодня в Советском районе Орла запретили парковку и проезд автомобилей. Как сообщили в орловской мэрии, это связано с проведением новогодних праздников.



До 21:00 запрещено парковаться, а с 17:00 до 21:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:



▫️ Максима Горького (на участках от Пионерской до площади Ленина, а также от площади Ленина до Брестской);

▫️ Ленина (на участке от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького);

▫️ на проезде от Пролетарской горы до улицы Салтыкова-Щедрина.







Сергей Мерцалов





