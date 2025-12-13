Проекты орловских предпринимателей победили в конкурсе "Мой добрый бизнес"
Он направлен на популяризацию социального предпринимательства и поддержку тех, кто стремится воплотить свои идеи в жизнь.
В России более 10 тысяч социальных предприятий. С их помощью решается масса разных проблем и задач, и способствуют развитию экономики регионов. Немало таких и в Орловской области.
Свои проекты представители социального предпринимательства представили на конкурсе "Мой добрый бизнес". В 2025 году участие приняли 29 проектов по двум направлениям. Наша съемочная группа побывала на подведении итогов.