19:50, 12 декабря 2025 года В Орле отметили День Конституции В 2020 году основной документ страны обрел новые смыслы, которые напрямую влияют на благополучие миллионов российских семей.







Право на образование, медицинское обслуживание, свободу слова и вероисповедания - все это не просто записано на бумаге. Это наши гарантии, закрепленные в главном документе страны.



Сегодня отмечается День Конституции Российской Федерации. В 2020 году документ обрел новые смыслы, которые напрямую влияют на благополучие миллионов российских семей. Продолжит тему Стэфания Басарева.





