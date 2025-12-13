Под Орлом досрочно отремонтировали восьмикилометровый участок трассы
Дорожники планировали завершить работы в ноябре 2027 года.
Фото: ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск
В Урицком районе Орловской области досрочно отремонтировали восьмикилометровый участок трассы Р-120 "Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь". Хотя работы планировалось завершить в ноябре 2027 года, контракт закрыли уже в 2025-м. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.
Кроме обновления дорожного покрытия, на участке появились четыре новых остановочных павильона и барьерные ограждения.
Работы начались летом 2025 года. Из-за ремонта до ноября 2025-го здесь не было освещения.
- Реализация данного проекта значительно улучшит качество дорожного покрытия и повысит безопасность движения на одном из участков федеральной трассы Р-120, - подчеркнули дорожники.