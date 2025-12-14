В селе Колпнянского района отремонтировали дорогу

Обновленный участок обеспечит безопасное и комфортное передвижение для местных жителей и водителей.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Колпнянском районе капитально отремонтировали участок дороги в селе Дровосечное. Общая протяженность обновленной дороги составила почти 1,5 километра.
- В ходе ремонта подрядная организация выполнила комплекс мероприятий: был исправлен профиль земляного полотна, уложены два слоя щебня различных фракций, снят изношенный асфальтобетонный слой и устроено новое покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, соответствующих действующим нормативам качества, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Приведенная в порядок дорога поможет обеспечить безопасное и комфортное передвижение для местных жителей и водителей.