9:00, 14 декабря 2025 года В селе Колпнянского района отремонтировали дорогу Обновленный участок обеспечит безопасное и комфортное передвижение для местных жителей и водителей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Колпнянском районе капитально отремонтировали участок дороги в селе Дровосечное. Общая протяженность обновленной дороги составила почти 1,5 километра.



- В ходе ремонта подрядная организация выполнила комплекс мероприятий: был исправлен профиль земляного полотна, уложены два слоя щебня различных фракций, снят изношенный асфальтобетонный слой и устроено новое покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, соответствующих действующим нормативам качества, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Приведенная в порядок дорога поможет обеспечить безопасное и комфортное передвижение для местных жителей и водителей.





Анастасия Мельникова





