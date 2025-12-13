Главная » Новости



13:37, 13 декабря 2025 года Орловские пары стали чаще мириться ради детей Число примирительных процедур при решении споров о воспитании значительно увеличилось с 2023 года.



Фото: архив

Орловские пары все чаще мирятся ради детей. С 2023 года число примирений в спорах о воспитании детей значительно выросло. Об этом стало известно на межведомственном совещании по защите прав несовершеннолетних в Орловском областном суде.



В 2023 году лишь две пары решили конфликт через примирение по статье 153.4 ГПК РФ. В 2024 году таких случаев было уже 19, а за первое полугодие 2025 года - 13.



По информации пресс-службы облсуда, чаще всего супруги спорят об алиментах, месте жительства ребенка и порядке общения с ним.



Сейчас в Госдуме обсуждают идею обязательного примирения при разводе. Эту идею поддержал Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.





Сергей Мерцалов





