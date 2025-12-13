В Орловской области выбрали лучшие рождественские игрушки
В резиденции управляющего Орловской митрополией завершился второй этап конкурса.
Фото: Орловская митрополия
В резиденции управляющего Орловской митрополией подвели итоги второго этапа творческого конкурса "Рождественская игрушка". Проект, организованный аппаратом общественных приемных Всемирного Русского Народного Собора, уже несколько лет объединяет школьников, педагогов и мастеров декоративно-прикладного искусства из разных уголков страны, поддерживая детское творчество.
Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, первый этап конкурса проходил в школах и образовательных учреждениях Орла и области. Экспертное жюри выбрало пять самых ярких и креативных работ. Победители представят наш регион на Всероссийском этапе.
Авторы лучших игрушек не только примут участие в финальном творческом мероприятии, но и поборются за главный приз – приглашение на Кремлевскую елку. Два победителя получат эту возможность.