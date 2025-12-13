Главная » Новости



10:39, 13 декабря 2025 года В Орловской области выбрали лучшие рождественские игрушки В резиденции управляющего Орловской митрополией завершился второй этап конкурса.



Фото: Орловская митрополия

В резиденции управляющего Орловской митрополией подвели итоги второго этапа творческого конкурса "Рождественская игрушка". Проект, организованный аппаратом общественных приемных Всемирного Русского Народного Собора, уже несколько лет объединяет школьников, педагогов и мастеров декоративно-прикладного искусства из разных уголков страны, поддерживая детское творчество.



Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, первый этап конкурса проходил в школах и образовательных учреждениях Орла и области. Экспертное жюри выбрало пять самых ярких и креативных работ. Победители представят наш регион на Всероссийском этапе.



Авторы лучших игрушек не только примут участие в финальном творческом мероприятии, но и поборются за главный приз – приглашение на Кремлевскую елку. Два победителя получат эту возможность.







