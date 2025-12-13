Орловские спортсменки блеснули на чемпионате России по перетягиванию каната
Женская команда Орловской области впервые завоевала медали.
Фото: портал Орловской области
В Москве состоялся чемпионат России по перетягиванию каната. Женская команда из Орловской области впервые в истории региона вышла в полуфинал и взяла бронзу, уступив только сборным Москвы и Тверской области. Об этом сообщили региональный инфорпортал.
Смешанная команда Орловской области остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место и проиграв спортсменам из столицы.