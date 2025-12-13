Главная » Новости



12:36, 13 декабря 2025 года Бойцы СВО с Краснолиманского направления обратились за помощью к Андрею Клычкову Большой груз собрали в сжатые сроки.



Фото: правительство Орловской области

Орловщина отправила еще одну большую гуманитарную посылку бойцам СВО на Краснолиманском направлении. Военные минометной батареи 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии обратились за помощью к губернатору Андрею Клычкову, сообщили в пресс-службе правительства региона.



На призыв откликнулись сотрудники правительства Орловской области, регионального департамента соцзащиты, жители Орловского округа и прихожане храма в Залегощенском районе.



Командиру взвода, орловскому военнослужащему Алексею, передали все необходимое: мотоциклы, дизельные и инверторные генераторы, инструменты, стройматериалы, пауэрбанки, заготовки для маскировочных сетей, бензопилы, медикаменты, воду, продукты и многое другое.



Также бойцы получили теплые письма от детей, посылки от родных и соседей.





Сергей Мерцалов





