Главная » Новости



19:15, 12 декабря 2025 года Звезды российской эстрады выступили перед работниками орловской оборонки Патриотический концерт состоялся на площадке АО "Орелтекмаш".



Фото: правительство Орловской области

Звезды российской эстрады выступили перед работниками орловского оборонного предприятия. На площадке АО "Орелтекмаш" прошел патриотический концерт "Музыка в цехах", в котором приняли участие Согдиана, Роман Архипов и группа "123 полк". Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что промышленный комплекс региона объединяет профессионалов и патриотов. Их вклад в развитие региона и приближение Победы бесценен.



Такие же концерты состоялись в Санкт-Петербурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, Курске, Омске и других городах России.





Сергей Мерцалов





