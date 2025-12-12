Звезды российской эстрады выступили перед работниками орловской оборонки
Патриотический концерт состоялся на площадке АО "Орелтекмаш".
Фото: правительство Орловской области
Звезды российской эстрады выступили перед работниками орловского оборонного предприятия. На площадке АО "Орелтекмаш" прошел патриотический концерт "Музыка в цехах", в котором приняли участие Согдиана, Роман Архипов и группа "123 полк". Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что промышленный комплекс региона объединяет профессионалов и патриотов. Их вклад в развитие региона и приближение Победы бесценен.
Такие же концерты состоялись в Санкт-Петербурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, Курске, Омске и других городах России.