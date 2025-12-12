пятница 12.12.2025 19:02:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
Новости

15:00, 12 декабря 2025 года

«Зелёная роща» расширяет коммуникационные возможности: запущены официальный канал и чат-бот в МАХ


Erid: F7NfYUJCUneTTxrQ26sw
 
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Орловской области — ООО «УК «Зеленая роща» — объявляет о запуске новых цифровых сервисов для жителей региона на платформе МАХ. Теперь все пользователи могут получать актуальную информацию в официальном канале и направлять обращения через чат-бот:

• официальный канал: https://max.ru/id5753062527_biz
• чат-бот для обращений: https://max.ru/id5753062527_bot

Создание новых коммуникационных инструментов направлено на повышение прозрачности, оперативности и удобства взаимодействия с жителями Орловской области.

Официальный канал в МАХ — всегда свежая и полезная информация.

В новом канале ООО «УК «Зеленая роща» публикует актуальную информацию о работе регионального оператора. Подписчики смогут узнать:

• новости и разъяснения по вопросам обращения с ТКО,
• полезные рекомендации для жителей,
• сведения об изменениях в законодательстве,
• ответы на часто задаваемые вопросы,
• информацию о деятельности регионального оператора.

Чат-бот в МАХ — оперативная связь с региональным оператором.
Запущенный чат-бот — это удобный инструмент, позволяющий быстро передать информацию о проблемах, связанных с вывозом ТКО.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

1. Перейти по ссылке: https://max.ru/id5753062527_bot
2. Запустить бот.
3. Следовать простым инструкциям для подачи обращения: указать адрес, описать проблему, при необходимости прикрепить фото.

Чат-бот разработан для оперативного приема обращений и реагирования на нарушения графика вывоза ТКО. Важно: вопросы, связанные с вывозом растительных или строительных отходов, несанкционированных свалок; обращения по созданию, оборудованию и содержанию контейнерных площадок, а также наличия и состояния контейнеров по-прежнему находятся в компетенции органов местного самоуправления или управляющих компаний.
«Запуск наших официальных ресурсов в MAX — это логичное развитие цифровой стратегии регионального оператора. Мы стремимся быть на связи с жителями там, где им удобно. Канал станет надежным источником проверенной информации, а чат-бот — удобным инструментом для быстрого решения проблем. Это еще один шаг к созданию прозрачной и понятной системы обращения с отходами в регионе», — отметил представитель регионального оператора.
По всем дополнительным вопросам, связанным с вывозом ТКО, жители Орловской области могут обратиться на горячую линию регионального оператора по тел.: 48-10-04.

Реклама: ООО «УК «Зелёная роща» ИНН 5753062527
