18:00, 12 декабря 2025 года Андрей Клычков представил орловским врачам нового руководителя депздрава Константин Бобраков официально вступил в должность 4 декабря.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков представил Константина Бобракова медицинскому сообществу в качестве исполняющего обязанности руководителя департамента здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Встреча состоялась в администрации региона. Клычков пожелал новому руководителю успеха.

"Задачи впереди сложные, но убежден: совместными усилиями мы их решим. И прошу всех работать слаженно, единой командой", - обратился Клычков к главврачам. Напомним, после ухода Александра Альянова в сентябре 2025 года департамент здравоохранения остался без руководителя.



Официально Константин Бобраков вступил в должность главы депздрава 4 декабря.





Сергей Мерцалов





