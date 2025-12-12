Завтра в Орловской области будет ветрено и скользко

|
|пятница 12.12.2025 19:02:32
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
15:00, 12 декабря 2025 года
Завтра в Орловской области будет ветрено и скользкоТемпература воздуха опустится до -7 градусов.
Фото: Ольга Супонева
В МЧС по Орловской области предупредили об ухудшении погоды. С 21:00 12 декабря по 21:00 13 декабря ожидается усиление ветра, местами гололедица.
— Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем без существенных осадков, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.
Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20, днем местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4°С…-9°С, днем -2°С…-7°С.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.