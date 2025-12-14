Главная » Новости



10:00, 14 декабря 2025 года Орловские студенты-медики победили в международной Универсиаде по анатомии Отличилась команда из Екатерины Хазовой, Валерии Кащевской, Даниила Горбатова, Бориса Казакова и Александра Лупанова.



Фото: ОГУ им. И. С. Тургенева

Студенты Медицинского института Орловского государственного университета имени Тургенева победили в международной Универсиаде по анатомии человека, приуроченной к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-академика Михаила Сапина.



Команда из Екатерины Хазовой, Валерии Кащевской, Даниила Горбатова, Бориса Казакова и Александра Лупанова стала первой среди 20 университетов из разных городов России и ближнего зарубежья. Подготовили студентов заведующий кафедрой анатомии, оперативной хирургии и медицины катастроф профессор Максуд Халилов, а также ассистенты Илья Курсин и Владислав Гусаков, сообщает региональный информационный портал.





Артем Ежаков





