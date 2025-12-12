Главная » Новости



12:36, 12 декабря 2025 года В Орловской области сбиты еще два дрона ВСУ Атака обошлась без последствий.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об уничтожении еще двух дронов в небе региона. Напомним, что в ночь на 12 декабря расчеты ПВО сбили один беспилотник ВСУ. Новая атака, как и ночная, обошлась без последствий — пострадавших и повреждений нет.



На местах падения обломков работают оперативные службы.





Артем Ежаков





