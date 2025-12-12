Главная » Новости



14:00, 12 декабря 2025 года Губернаторская елка в Орле пройдет 24 декабря Она традиционно состоится в ТМК "ГРИНН".





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение о проведении традиционной Губернаторской елки. Она состоится 24 декабря в ТМК "ГРИНН". Документ опубликован на портале правительства региона.



На нее традиционно приглашают детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной операции, ребят, отличившихся в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности. Юным гостям праздника вручат подарки и сувениры.



Ранее мэр Орла Юрий Парахин утвердил даты проведения муниципальных елок в областной столице. В ОГЦК они пройдут 25 декабря и 26 декабря. 29 декабря елка состоится в КДЦ "Металлург".





Артем Ежаков





