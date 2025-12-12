Главная » Новости



11:50, 12 декабря 2025 года Что делать, если отключили электричество?

Каждый день ООО «Орловский энергосбыт» получает сотни вопросов в соцсети: «Когда включат свет? Куда звонить?»



Сохраните этот пост в закладки — здесь только проверенные шаги, которые сэкономят ваше время и нервы.



Шаг 1. Проверьте график плановых отключений электроэнергии сетевыми организациями для проведения технического обслуживания и ремонтных работ

Узнайте, затронуло ли это вас:

— для жителей областного центра на сайте орелоблэнерго.рф по ссылке: mrsk-1.ru/customers/...

АО «Орёлоблэнерго»

— для жителей районов Орловской области на сайте mrsk-1.ru по ссылке: mrsk-1.ru/customers/...

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго»



Шаг 2. Подайте заявку на восстановление электроснабжения

Если свет пропал ВО ВСЁМ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ или МИКРОРАЙОНЕ:

— Звоните в АО «Орёлоблэнерго», тел: +7 (4862) 55-35-14 (для жителей областного центра).

— Звоните в филиал ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго», тел: 8-800-220-0-220 (для жителей районов Орловской области), оставляйте заявку на официальном сайте: mrsk-1.ru/customers/....

Если свет отключили в ПОДЪЕЗДЕ или НЕСКОЛЬКИХ КВАРТИРАХ:

— Обращайтесь в управляющую компанию

Если проблема в ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ (для жителей областного центра):

— Звоните в АО «Орёлоблэнерго», тел: +7 (4862) 55-35-14

Если проблема в ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ (для жителей районов Орловской области):

— Звоните в филиал ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго», тел: 8-800-220-0-220, оставляйте заявку на официальном сайте: mrsk-1.ru/customers/....



Важно!

ООО «Орловский энергосбыт» не отключает электроэнергию для технического обслуживания и ремонтных работ.



На территории Орла есть ряд объектов и улиц, которые обслуживаются филиалом ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго». В сельской местности есть адреса, находящиеся в зоне ответственности АО «Орёлоблэнерго». Сохраните контакты организации, ответственной за электроснабжение в вашем доме или квартире, в своем телефоне. Пост добавьте в закладки и перешлите соседям — вместе мы справимся с проблемой быстрее!



