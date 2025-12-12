пятница 12.12.2025 14:23:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости

11:50, 12 декабря 2025 года

Что делать, если отключили электричество?


Каждый день ООО «Орловский энергосбыт» получает сотни вопросов в соцсети: «Когда включат свет? Куда звонить?»

Сохраните этот пост в закладки — здесь только проверенные шаги, которые сэкономят ваше время и нервы.

Шаг 1. Проверьте график плановых отключений электроэнергии сетевыми организациями для проведения технического обслуживания и ремонтных работ
Узнайте, затронуло ли это вас:
— для жителей областного центра на сайте орелоблэнерго.рф по ссылке: mrsk-1.ru/customers/...
АО «Орёлоблэнерго»
— для жителей районов Орловской области на сайте mrsk-1.ru по ссылке: mrsk-1.ru/customers/...
Филиал ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго»

Шаг 2. Подайте заявку на восстановление электроснабжения
Если свет пропал ВО ВСЁМ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ или МИКРОРАЙОНЕ:
— Звоните в АО «Орёлоблэнерго», тел: +7 (4862) 55-35-14 (для жителей областного центра).
— Звоните в филиал ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго», тел: 8-800-220-0-220 (для жителей районов Орловской области), оставляйте заявку на официальном сайте: mrsk-1.ru/customers/....
Если свет отключили в ПОДЪЕЗДЕ или НЕСКОЛЬКИХ КВАРТИРАХ:
— Обращайтесь в управляющую компанию
Если проблема в ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ (для жителей областного центра):
— Звоните в АО «Орёлоблэнерго», тел: +7 (4862) 55-35-14
Если проблема в ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ (для жителей районов Орловской области):
— Звоните в филиал ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго», тел: 8-800-220-0-220, оставляйте заявку на официальном сайте: mrsk-1.ru/customers/....

Важно!
ООО «Орловский энергосбыт» не отключает электроэнергию для технического обслуживания и ремонтных работ.

На территории Орла есть ряд объектов и улиц, которые обслуживаются филиалом ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго». В сельской местности есть адреса, находящиеся в зоне ответственности АО «Орёлоблэнерго». Сохраните контакты организации, ответственной за электроснабжение в вашем доме или квартире, в своем телефоне. Пост добавьте в закладки и перешлите соседям — вместе мы справимся с проблемой быстрее!

