16:28, 12 декабря 2025 года Строительные дефекты в школе на Зеленина в Орле устранят два подрядчика Итоги торгов опубликованы на портале Госзакупок.





В Орле нашли подрядчиков для устранения строительных дефектов, допущенных при возведении школы №53 по улице Зеленина. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.



Первый контракт на 3,2 миллиона рублей заключен с Оганнесом Петросяном. Работы должны быть сделаны до 17 декабря. В смете прописаны устройство потолков и плинтусов, ремонт внутренних стен, и другие работы. Подрядчик обязуется дать пятилетнюю гарантию.



Второе соглашение почти на 2,9 миллиона рублей подписано с Геннадием Посохиным. Окончание работ и гарантийный срок аналогичны первому договору. Здесь предстоит монтаж оконных блоков.





Артем Ежаков





