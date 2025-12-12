Главная » Новости



15:30, 12 декабря 2025 года В Орле работает персональная выставка акварели и керамики Елены Новиковой В день открытия можно было увидеть три новые картины автора.







В КДЦ "Металлург" работает персональная выставка акварели и керамики Елены Новиковой "По светлому мосту". В день открытия можно было увидеть три новые картины автора.



Для первых зрителей художница сама выступила в роли экскурсовода. В числе гостей была и наша съемочная группа.



(0+)









Эва Стасюлевич





