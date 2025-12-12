Главная » Новости



17:30, 12 декабря 2025 года Экспорт орловского масла и зерна в Китай значительно вырос Поднебесная остается одним из ключевых торговых партнеров региона.





С 1 января по 10 декабря 2025-го года Орловская и Курская области экспортировали в Китай 157,3 тысячи тонн растительной продукции. Это в 1,6 раза больше показателя аналогичного периода 2024-го года, сообщили в Россельхознадзоре.



Орловские экспортеры отправили в Поднебесную 116,4 тысячи тонн упомянутых товаров. 85% от этой цифры занимают растительные масла – подсолнечное, рапсовое и соевое. Также в КНР экспортировали 11,2 тысячи тонн свекловичного жома и малая часть гречневой лузги и рапсового шрота.



Сегодня Китай остается одним из крупнейших партнеров региона. Взаимный внешнеторговый оборот в уходящем году увеличился на 16%, на Поднебесную приходится 20% в товарообороте Орловской области. За год экспорт в Китай увеличился в 3,8 раза. В целом, доля экспорта в КНР во внешнеторговом обороте Орловщины превысила 11%.





Артем Ежаков





