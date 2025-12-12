Главная » Новости



11:29, 12 декабря 2025 года В Орле благоустроят сквер Альберта Иванова На работы готовы потратить больше 38 миллионов рублей.





На портале Госзакупок объявлены торги на благоустройство сквера имени Альберта Иванова в Орле. Это территория между ЦУМом и Красным мостом.



На работы готовы потратить 38,2 миллиона рублей. Это начальная цена аукциона, но она может снизиться в ходе борьбы подрядчиков за контракт. Заявок от желающих взяться за объект ждут до 18 декабря.



Согласно проекту контракта, благоустроить сквер должны к 31 июля 2026-го года.



Напомним, что сквер назван в честь советского и российского партийного и хозяйственного деятеля, первого секретаря Орловского горкома КПСС Альберта Иванова.





Артем Ежаков





