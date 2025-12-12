Главная » Новости



10:30, 12 декабря 2025 года В Орловской области 226 классов закрыли на карантин Дети не посещают занятия в 41-й школе региона.



Фото: архив

В Орловской области из-за карантина закрыто 226 классов в 41 школе. Большая часть из них в Орле, а также в Знаменском, Мценском, Шаблыкинском районах и Орловском округе.



24 класса в пяти школах перешли на дистанционное обучение. Еще четыре школы полностью на домашнем обучении.



Карантин вводят, если болеет более 20% учеников. На сегодня в регионе за медицинской помощью обратились более 11 тысяч человек.





Анна Вайсергисер





