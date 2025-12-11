Главная » Новости



21:01, 11 декабря 2025 года За 11 месяцев в МФЦ Орловской области оказали 254 тысячи услуг В этом году список сервисов расширился.







За 11 месяцев этого года с должников списали свыше ста миллионов рублей. С 2025 года физлица смогут подавать заявление о банкротстве через МФЦ региона.



С начала года в многофункциональных центрах региона оказали 254 тысячи услуг. В 2025-м функционал расширился: появилась возможность оформить электронную подпись через приложение "Госключ" или установить самозапрет на выдачу сим-карт. Главная цель - защитить граждан от мошенников.



На заседании комитета облсовета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям обсудили итоги работы учреждения за год. Также отметили, что Орел активно участвует в цифровой трансформации: орловцы могут воспользоваться более чем 84 электронными услугами.







Юлия Опанасюк





