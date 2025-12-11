Главная » Новости



21:21, 11 декабря 2025 года Стало известно, сколько сладостей в год съедают орловцы С января по октябрь в регионе произвели 4,7 тысяч тонн сладостей.



Фото: Юлия Сабельникова

Жители Орловской области в среднем съедают за год 8,8 килограммов сладостей. В месяц выходит чуть больше семисот граммов. Данными поделились в Орелстате.



В 2025 году на Орловщине увеличили производство сладкой продукции. С января по октябрь изготовили 4,7 тысяч тонн. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.



- В преддверии праздников кондитеры и вовсе взяли новую высоту: в октябре 2025-го было выпущено 659 тонн вкусностей, что в 1,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года, - уточнили в статистическом ведомстве.



Напомним, в регионе открыта горячая линия Роспотребнадзора по качеству новогодних подарков. Она будет работать до 19 декабря.





Юлия Сабельникова





