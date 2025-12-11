четверг 11.12.2025 22:18:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
21:21, 11 декабря 2025 года

Стало известно, сколько сладостей в год съедают орловцы

С января по октябрь в регионе произвели 4,7 тысяч тонн сладостей.

Фото: Юлия Сабельникова

Жители Орловской области в среднем съедают за год 8,8 килограммов сладостей. В месяц выходит чуть больше семисот граммов. Данными поделились в Орелстате.

В 2025 году на Орловщине увеличили производство сладкой продукции. С января по октябрь изготовили 4,7 тысяч тонн. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

- В преддверии праздников кондитеры и вовсе взяли новую высоту: в октябре 2025-го было выпущено 659 тонн вкусностей, что в 1,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года, - уточнили в статистическом ведомстве.

Напомним, в регионе открыта горячая линия Роспотребнадзора по качеству новогодних подарков. Она будет работать до 19 декабря.


Юлия Сабельникова
