Правительство РФ выделит Орловщине 9 миллионов на льготы в сфере ЖКХ
Средства пойдут на поддержку ветеранов, инвалидов и людей, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.
Фото: Ольга Супонева
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам страны субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Орловщине выделили 9 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Эти средства предназначены для социальной поддержки ветеранов, инвалидов и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф. Им предоставляется компенсация в размере до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов покрываются за счет федерального бюджета.