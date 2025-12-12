Главная » Новости



12:00, 12 декабря 2025 года Правительство РФ выделит Орловщине 9 миллионов на льготы в сфере ЖКХ Средства пойдут на поддержку ветеранов, инвалидов и людей, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.



Фото: Ольга Супонева

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам страны субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Орловщине выделили 9 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Эти средства предназначены для социальной поддержки ветеранов, инвалидов и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф. Им предоставляется компенсация в размере до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов покрываются за счет федерального бюджета.



Деньги поступят в Орел в течение 30 дней.





Сергей Мерцалов





