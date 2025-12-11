Главная » Новости



18:01, 11 декабря 2025 года В Орле увековечили память погибших героев-росгвардейцев Торжественное открытие памятной плиты прошло в Управлении Росгвардии по Орловской области.



Фото: пресс-служба губернатора

11 декабря на территории Управления Росгвардии по Орловской области увековечили имена сотрудников, погибших при выполнении служебного долга. У мемориала установили и освятили поклонный крест. Также появилась новая доска с именами трех росгвардейцев, погибших в сентябре 2025 года.



Жизни лейтенанта полиции Дмитрия Баранова, прапорщика полиции Дениса Оксова и старшего сержанта полиции Дмитрия Астахова оборвались 13 сентября в Глазуновском районе Орловской области. Трагедия произошла на железной дороге. При проверке путей были найдены взрывные устройства, одно из которых сработало. Бойцы ценой своих жизней предотвратили возможный подрыв пассажирского поезда. Они посмертно награждены орденами Мужества.





На церемонию пришли семьи погибших – жены, матери, сестры, сослуживцы, руководство регионального Управления Росгвардии, глава региона Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский и первый заместитель командующего Центральным округом войск Росгвардии Вячеслав Пытков. Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил поклонный крест.

- В сентябре мы проводили в последний путь героев-росгвардейцев – троих совсем молодых ребят. Ценой собственной жизни они спасли сотни пассажиров поездов, маршрут которых проходил через Орловскую область. Бойцы Росгвардии до конца выполнили свой долг. Наша священная обязанность – хранить память о героях, – сказал глава региона.



Сергей Мерцалов





