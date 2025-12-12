В Орле приставы помогли онкобольному получить дорогостоящее лекарство
Препарат стоит более миллиона рублей.
Фото: архив
В Орле судебные приставы помогли онкобольному пациенту получить дорогостоящее лекарство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В постоянном приеме препарата "Селперкатиниб" нуждался инвалид первой группы. Его назначил врачебный консилиум, а суд обязал региональный департамент здравоохранения обеспечить пациента этим средством. Стоимость лекарства — около миллиона рублей.
Однако решение суда не выполнялось. Судебные приставы неоднократно привлекали к ответственности чиновников. Системная и настойчивая работа дала результат: пациент наконец-то получил необходимое лекарство.