16:43, 11 декабря 2025 года На площади Ленина в Орле установили фигуры трех зубров Иллюминацию на них пока не включали.



Фото: Анастасия Мельникова

Орел продолжает преображаться к Новому году. На площади Ленина установили фигуры зубров. Один из главных символов региона представлен целой семьей: мама, папа и детеныш. Праздничные инсталляции нашли свое место рядом с главной городской елкой. В прошлом году на этом же месте "зимовали" медведи, которые сейчас стоят у МФЦ.





В ближайшее время фигуры зубров засияют иллюминацией и станут отличным местом для новогодних фотографий.





Кстати, уже завтра, 12 декабря, можно будет посетить праздничную ярмарку на площади Ленина. Сейчас она работает только по пятницам и выходным дням. С 25 декабря перейдет на ежедневный режим работы.





Юлия Сабельникова





